Белорусский дизайнер Федор Силенков победил в конкурсе ООН на тему борьбы с насилием в отношении женщин

Новости Беларуси. Участникам предложили создать собственный дизайн футболки. Сотни молодых людей со всего мира присылали свои работы.

За идею белоруса Федора Силенкова проголосовали более тысячи человек. На эскизе он изобразил отражение женщины в разбитом стекле. И этот взгляд на проблему насилия признали лучшим в европейском регионе. Белорус и еще пять финалистов со всего мира 22 ноября отправятся в штаб-квартиру ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Силенков, дизайнер:

Сложно придумывать несколько идей. У меня так не бывает. Можно видеть зеркало, можно видеть, что она хрупкая. Каждый должен свое что-то придумать. Зачем мне кому-то объяснять то, что там заложено — в этом же и весь интерес.

Татьяна Гапличник, координатор программ фонда ООН в области народонаселения в Республике Беларусь:

Проблема действительно актуальная. По разным исследованиям, от 20 до 80 процентов женщин подвергаются насилию. Особенно мне кажется важным в контексте этого конкурса, что об этом говорят молодые люди. Потому что это тот возраст, когда все еще можно предотвратить.