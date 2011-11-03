Белорусский дизайнер Федор Силенков победил в конкурсе ООН на тему борьбы с насилием в отношении женщин

За идею белоруса Федора Силенкова проголосовали более тысячи человек. На эскизе он изобразил отражение женщины в разбитом стекле. И этот взгляд на проблему насилия признали лучшим в европейском регионе. Белорус и еще пять финалистов со всего мира 22 ноября отправятся в штаб-квартиру ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Федор Силенков, дизайнер:
Сложно придумывать несколько идей. У меня так не бывает. Можно видеть зеркало, можно видеть, что она хрупкая. Каждый должен свое что-то придумать. Зачем мне кому-то объяснять то, что там заложено — в этом же и весь интерес.
Татьяна Гапличник, координатор программ фонда ООН в области народонаселения в Республике Беларусь:
Проблема действительно актуальная. По разным исследованиям, от 20 до 80 процентов женщин подвергаются насилию. Особенно мне кажется важным в контексте этого конкурса, что об этом говорят молодые люди. Потому что это тот возраст, когда все еще можно предотвратить.