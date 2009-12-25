Белорусский Дед Мороз: Дети просят крутые мобильники, горные велосипеды, братика или сестричку

Белорусский Дед Мороз в канун новогодних праздников каждый день получает полторы тысячи писем в день от детей и взрослых.

Белорусскому Деду Морозу пишут не только из городов и сел Беларуси, но также из Канады, Израиля, Норвегии, Украины и России. Как отметил Дед Мороз, в качестве подарка к Новому году белорусская детвора чаще всего просит крутой мобильник, ноутбук, горный велосипед, машину, а также братика или сестричку. Рассказывая о письмах, Дед Мороз особо отметил те послания, в которых мальчики и девочки рассказывают о себе, родных и близких, о своих занятиях. "Такие письма приносят радость, на них и отвечать приятно", - подчеркнул Дедушка Мороз. Не нравятся ему те письма, в которых содержится лишь объемный список подарков, которые адресат хотел бы получить к Новому году.

Доходят в Беловежскую пущу даже письма без указания полного адреса. К примеру, написал белорусскому Деду Морозу мальчик из-за Забайкалья, узнав каким-то образом лишь правильный индекс. Дед Мороз ответил ему. Через какое-то время мальчик прислал в ответ благодарное письмо, в котором были даже стихи собственного сочинения, подчеркнув, что он несколько раз посылал письма в Великий Устюг, но ответа так и не получил. "Я стараюсь отвечать на все письма, в чем мне помогают Матушка Зима и Снегурочка. Но иногда сделать это невозможно в силу того, что нет полного обратного адреса", - уточнил Дед Мороз.

Снегурочка пояснила, чтобы Дед Мороз исполнил желание и ответил на письмо, следует указать правильный адрес, рассказать о себе, семье, друзьях, пожелать им и Дедушке Морозу здоровья, счастья и поздравить с праздником.

Белорусский Дед Мороз и Снегурочка приглашают всех детей и взрослых посетить их поместье в Беловежской пуще. Здесь ждет много чудес, волшебства, подарков, а также можно встретить самых разных сказочных героев, пишет БеЛТА.