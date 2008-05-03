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Белорусский цирк временно поменяет прописку

03 мая 2008 07:54
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Это связано с капитальным ремонтом здания и прилегающих территорий к празднованию полувекового юбилея. Возведение фундамента для установки шатра шапито началось в районе Национальной библиотеки. Купол доставят в ближайшее время из Польши. После его установки и заливки фундамента здесь начнутся выступления артистов.

Что же касается Белгосцирка, то здесь планируется не только привести в порядок помещения, но и полностью переоборудовать зал, поставить  современные кресла, заменить освещение. Кроме того, на территории построят гостиницу, конюшни, создадут необходимую инфраструктуру.
# общество

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