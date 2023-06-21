Белорусский борт Ми-26 заступил на дежурство в турецкой Анталии

Новости Беларуси. Борт Ми-26 авиации МЧС Беларуси заступил на дежурство в турецкой Анталии. Сразу по прибытии в высокогорные районы Средиземноморья экипаж выполнил три полета, осуществив 10 сливов воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.