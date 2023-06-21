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Белорусский борт Ми-26 заступил на дежурство в турецкой Анталии

21 июня 2023 13:37
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Новости Беларуси. Борт Ми-26 авиации МЧС Беларуси заступил на дежурство в турецкой Анталии. Сразу по прибытии в высокогорные районы Средиземноморья экипаж выполнил три полета, осуществив 10 сливов воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский борт Ми-26 заступил на дежурство в турецкой Анталии-1

Еще один белорусский экипаж продолжает дежурить в районе города Стамбула. В прошлом году при ликвидации пожаров в Турции белорусские авиаторы совершили 265 вылетов.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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