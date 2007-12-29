Белорусский бэби-бум

В этом году впервые за последние 15 лет количество младенцев в республике может превысить 100-тысячный рубеж. Первенство по рождаемости - за Минском. Не отстают от столицы Бресткая, Гомельская и Могилевская области. Меньше всего младенцев появилось на свет в Витебском регионе.



Как свидетельствует статистика, самым плодовитым оказался август - в этом месяце на свет появилось почти десять тысяч мальчиков и девочек, а нижнюю строчку в этом своеобразном рейтинге занимает апрель - семь с половиной тысяч младенцев. В декабре прибавления в семействе ждут восемь тысяч белорусов.



На сегодняшний день численность населения Беларуси - более десяти миллионов человек. И, согласно Национальной программе демографической безопасности, к 2011 году общий коэффициент рождаемости составит не менее 10 младенцев на 1000 белорусов.