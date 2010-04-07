Белорусский авиапарк пополнит еще один «Боинг»

Сегодня-завтра лайнер прилетит в Минск. Это будет девятый самолет такого типа Национальной авиакомпании Белавиа.Сейчас в парке воздушных судов – восемь «боингов», три CRJ и четыре ТУ-154М. Новая техника позволяет расширять географию полетов. Так, в прошлом году открыты новые направления – в Бейрут и Амстердам. В середине мая появятся рейсы в Екатеринбург, а летом – возобновятся в Сочи. Кроме того, пассажиры смогут чаще летать в Москву – до шести раз в неделю.