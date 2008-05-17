Белорусский Августов выходит на международный туристический рынок

Сегодня своеобразный пресс-тур организовали для польских журналистов. Около двадцати представителей СМИ на байдарках сплавились по уникальному водному пути.

Вместо блокнотов и микрофонов журналисты польских телеканалов, радиостанций и газет взяли в руки весла. Стать водными туристами их заставил неподдельный интерес к белорусской части Августовского канала. Испытать на себе все прелести сплава, а потом рассказать об этом многочисленной аудитории, главное условие редакционного задания.



Чтобы принять такую необычную туристическую группу, белорусским организаторам сплава пришлось серьезно подготовиться. Задачи были поставлены с журналистским размахом. Вместе с посещением уникальных уголков природы, обязательное условие – знакомство с бытом местных жителей.



Интерес польских журналистов к белорусской части Августовского канала вполне оправдан. После решения всех вопросов с выдачей виз, с пересечением границы, количество желающих посетить Беларусь увеличилось в несколько раз. Теперь, чтобы участвовать в международном сплаве, в турфирму нужно обращаться как минимум за месяц.



Своеобразный промотур по Августову для польских журналистов рассчитан всего на день. Однако, впечатлений от увиденного, уверяют коллеги, хватит не на один репортаж. Организаторы международного сплава не сомневаются, наплыв туристов не только из Польши, но и соседних стран, можно ожидать уже в ближайшие недели.