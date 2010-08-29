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Белорусский астрономический фестиваль собрал под Минском любителей ночного неба со всей страны

29 августа 2010 15:42
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Именно в это время года планеты и звезды сияют над головой ярче всего. Причем Юпитер виден на небосклоне целую ночь. А вот Венеру и Марс практически невозможно поймать в телескоп.

За ночным небом астрономы наблюдали три дня и смогли составить собственный звездный маршрут.

Алексей Ткаченко, председатель астроклуба при Минском планетарии:
– Белорусский астрономический фестиваль – это мероприятие, которое изначально задумывалось как место, где могут собраться любители астрономии со всей Беларуси. Для того, чтобы  поговорить, пообщаться, поделиться опытом и знаниями, провести мастер классы, лекции.

Дмитрий Кананович, член Минского клуба любителей астрономии:
– Это увлекательное занятие, но сложное. Сделать хорошую фотографию очень тяжело. Но от этого получаешь удовольствие, когда видишь результат.

# общество

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