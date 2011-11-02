Белорусских военнослужащих призвали из запаса на учения по обороне

Многим придется вспоминать азы боевой подготовки, когда-то пройденные в армии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Юрий Бочко, командир разведывательного взвода территориальных войск Республики Беларусь:
Я, например, 27 лет не призывался. Задачей была поставлена оборона блокпоста совместно с органами МВД, погранвойсками и другими силами.
Павел Нестерович, военный комиссар Гродненского объединённого военного комиссариата:
Несмотря на то, что многие из них очень давно завершили свою службу, вспомнить было несложно. И в общем я хотел бы оценить состояние наших подразделений территориальных войск как очень подготовленное и готовое к выполнению задач.