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Белорусских военнослужащих призвали из запаса на учения по обороне

02 ноября 2011 07:50
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Учение территориальной обороны продолжается в Беларуси. Проводится оно по поручению главы государства. Из запаса призваны около 400 человек в Гродненской и Минской областях. Резервисты занимают позиции как на полигонах, так и на гражданских объектах. Их основная задача - охрана и оборона блокпостов, промышленных и социальных объектов.

Многим придется вспоминать азы боевой подготовки, когда-то пройденные в армии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Бочко, командир разведывательного взвода территориальных войск Республики Беларусь:
Я, например, 27 лет не призывался. Задачей была поставлена оборона блокпоста совместно с органами МВД, погранвойсками и другими силами.

Павел Нестерович, военный комиссар Гродненского объединённого военного комиссариата:
Несмотря на то, что многие из них очень давно завершили свою службу, вспомнить было несложно. И в общем я хотел бы оценить состояние наших подразделений территориальных войск как очень подготовленное и готовое к выполнению задач.

# общество

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