Белорусских велосипедистов научат хорошим манерам

Сегодня в республике стартовала декада безопасности двухколесного движения.

Несмотря на все меры по снижению уровня травматизма, обстановка на дорогах остается непростой. Самая распространенная причина гибели людей - наезды на велосипедистов, которые не обозначают себя световозвращающими элементами. За два месяца в Республике произошло 29 таких происшествий.

Кто виноват больше - велосипедисты или водители - сотрудники Госавтоинспекции утверждать не берутся. Зато точно знают: и тем, и другим надо уделить внимание.

Чтобы лучше понять велосипедистов они и сами пересели на велосипеды. Железных коней пока только проверяют на прочность, а в апреле сотрудники ППС основательно их оседлают и начнут контролировать зеленые зоны.

Пока самая протяженная велотрасса здесь, на Проспекте Победителей. Но уже через несколько лет появится новый велосипедный рай. 27 километров трассы через три района столицы с пунктами отдыха и проката. Именно тот вариант, когда двух и четырехколесные будут колесить по раздельности.

