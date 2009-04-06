Белорусских сов сосчитают французские и польские ученые

Зарубежные специалисты исследуют и условия их обитания в Березинском биосферном заповеднике. Особое внимание они обратят на их поведение в естественных условиях. Наблюдать за этими птицами непросто, ведь большинство из них ведет ночной образ жизни и отличается бесшумным полетом и скрытным поведением. К слову, наши ученые сотрудничают с коллегами из Франции и Польши не первый год. Французские специалисты в 2008 году изучали в Беларуси летучих мышей и стрекоз.