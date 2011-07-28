Белорусских производителей обяжут нести ответственность за утилизацию отходов от товаров и упаковки

Такие меры предусмотрены проектом указа, который сейчас рассматривают в правительстве.

Принцип расширенной ответственности распространится на достаточно широкий спектр отходов: пластмассовых, бумажных, стеклянных, а также от сложно-бытовой техники, старых батареек и энергосберегающих ламп. Причем норматив по переработке для производителей и импортеров составит примерно 20%. Это мировая практика.

Ежегодно в Беларуси образуется около 3,5 млнтонн коммунальных отходов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вопросы, связанные с их обращением и утилизацией, приобретают с каждым годом все большую актуальность.