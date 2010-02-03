Белорусских филателистов волнует тема марки «XXI зимние игры Олимпиады в Ванкувере»

Коллекционеры гадают, кто изображен на купонах.

На почтовом блоке, по мнению филателистов, в одном из купонов некорректно изображена форма хоккеиста, фристайл представлен украинским спортсменом, а наша биатлонистка Дарья Домрачева изображена в момент, когда ошиблась в выборе положения стрельбы.

Свой замысел при создании марки прокомментировал сам автор олимпийской серии, объяснив, что речь не идет о конкретных спортсменах или моментах соревнований. Это – творческий замысел.

Иван Лукин, начальник издательского отдела издательского центра «Марка»:

В процессе работы с тренерами, сборными, Олимпийским комитетом сформировались такие виды спорта для печати: хоккей, биатлон, лыжные гонки и фристайл. В работе над этим блоком использовались материалы из прошлой Олимпиады и из каких-то соревнований. Мы не пишем, какие соревнования, какой год, какой спортсмен. Здесь идет речь о виде спорта и о спортсмене, который проявляет себя в этом виде спорта. Речь не идет о лицах, речь не идет о конкретных личностях, о том, чтобы каким-то образом пропагандировать белорусский конкретно спорт. Подождите, ребята вернутся с Олимпиады и мы сделаем хороший выпуск. Сейчас речь идет о зимних видах спорта.