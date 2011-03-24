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Белорусских чиновников обязали систематически проводить пресс-конференции и горячие линии

24 марта 2011 19:22
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Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Более того, организации будут размещать на своих официальных сайтах ответы на наиболее острые и актуальные вопросы.

К тому же, чтобы сделать общение населения и госслужащих более продуктивным, корректируется указ Президента о проведении аттестации руководителей госорганов и иных ведомств. Теперь работа с обращениями граждан будет одним из критериев в оценке чиновника при его аттестации, и соответственно заноситься в их служебные характеристики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Лукашенко

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