Белорусских чиновников обязали систематически проводить пресс-конференции и горячие линии

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Более того, организации будут размещать на своих официальных сайтах ответы на наиболее острые и актуальные вопросы.

К тому же, чтобы сделать общение населения и госслужащих более продуктивным, корректируется указ Президента о проведении аттестации руководителей госорганов и иных ведомств. Теперь работа с обращениями граждан будет одним из критериев в оценке чиновника при его аттестации, и соответственно заноситься в их служебные характеристики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».