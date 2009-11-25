Белорусские журналисты напомнили Медведеву, как правильно называть Беларусь

Наша страна называется Беларусь. Именно так, восемь букв, четвертая «а», на конце – «ь». Так мы называемся в ООН, и таковы рекомендации, в частности, Московского института русского языка. Может быть, Вы тоже присоединитесь к ним, и все политики и государственные деятели в России будут называть…
Ну, Вы ко мне это адресуете или к другим представителям российского истеблишмента? Потому что я-то как раз говорю так, как называется Ваша страна в ООН. Ну, наверное, есть и какие-то отдельные случаи. Вы знаете, я настаиваю на произнесении названия нашего братского государства именно как «Беларусь».
Источник «СБ-Беларусь сегодня».