Белорусские журналисты напомнили Медведеву, как правильно называть Беларусь

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев по примеру А.Г. Лукашенко дал интервью белорусским средствам массовой информации. Один из белорусских журналистов перед свои вопросом сделал небольшую ремарку.

Наша страна называется Беларусь. Именно так, восемь букв, четвертая «а», на конце – «ь». Так мы называемся в ООН, и таковы рекомендации, в частности, Московского института русского языка. Может быть, Вы тоже присоединитесь к ним, и все политики и государственные деятели в России будут называть…

Ну, Вы ко мне это адресуете или к другим представителям российского истеблишмента? Потому что я-то как раз говорю так, как называется Ваша страна в ООН. Ну, наверное, есть и какие-то отдельные случаи. Вы знаете, я настаиваю на произнесении названия нашего братского государства именно как «Беларусь».

Источник «СБ-Беларусь сегодня».