Белорусские женщины стали агрессивнее

Каждый третий обратившийся в Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей — мужчина.

Результаты национального опроса, проведенного недавно Центром социологических и политических исследований БГУ, свидетельствуют о нарастающей женской агрессии. Были опрошены 1,000 мужчин и женщин от 18 до 60 лет, имеющих опыт семейной жизни. 79,7% опрошенных мужчин признались, что «подвергаются тем или иным формам психологического насилия». 22,1% респондентов испытывают физическое насилие со стороны жены.

Ежедневно в милицию поступает до 200 звонков по поводу семейных скандалов. В 90% случаев жертвами домашних баталий являются женщины, в 10 — мужчины. Всего же в семьях ежегодно совершается до 3 тыс. преступлений, пишет СБ.