Белорусские заочники, зачисленные до 15 августа 2010 года, не получат повестки в армию 

Предстоящий осенне-зимний призыв пройдет по измененному закону «О воинской обязанности и воинской службе». Нововведения вступили в силу 15 августа 2010 года. Некоторые из них прокомментировал газете «Гродненская правда» военный комиссар военного комиссариата Гродненской области полковник Александр Мантур.

Для студентов-заочников средне-специальных учебных заведений и студентов-заочников, обучающихся на первой ступени высшего образования, отсрочка на время учебы отменена. Теперь они могут быть призваны на срочную службу и службу в резерве наравне с теми, кто, например, не поступил после окончания школы. Для таких призывников места в учебных заведениях сохранятся. Учебные заведения обязаны принять студента, отдавшего долг родине.



Но не все поступившие этим летом на заочную форму обучения получат повестки. Отсрочку на время учебы получат те, кто был зачислен в учреждения образования до 15 августа этого года. Пусть даже зачисление прошло 14 августа. Зачисленные 16 августа и позже подлежат призыву.

Магистрантам и аспирантам, обучающимся на заочной форме, дается отсрочка на время учебы. После получения диплома – в строй. Однако время срочной службы для них будет минимальным. А вот призванным со студенческой скамьи придется отслужить по полной программе – 18 месяцев.