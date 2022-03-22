Белорусские яйца Фаберже и эксклюзивные вербы. В Гродно открылась пасхальная выставка

Новости Беларуси. Расписанные по уникальной технологии яйца и композиции из вербы, которые больше напоминают произведения искусства. В Гродно открылась самая весенняя и вдохновляющая выставка – пасхальная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представлено более 300 изделий в технике соломо- и лозоплетения, вышивки, вытинанки, керамики, ткачества, росписи и других. Более 70 мастеров народного творчества со всего региона принимают участие в экспозиции, в том числе носители элементов нематериального культурного наследия, включенных в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Например, эксклюзивные вербы, которые изготавливают только в деревнях Гродненского района, обязательно из трех белых веток вербы с использованием колосьев и сушеных цветов. А еще знаменитые сопоцкинские писанки, которые называют белорусскими Фаберже. Выставка проходит в виде конкурса, самые оригинальные работы ждут призы.

Андрей Петрук, ведущий методист Гродненского областного методического центра народного творчества:

У нас номинации – это лучшая коллекция пасхальных яиц, лучшая коллекция пасхальных вербочек, это лучшая коллекция пасхальных открыток, панно на пасхальную тематику и лучшая коллекция пасхальных корзинок. Итоги выставки-конкурса будут подведены в рамках регионального фестиваля-праздника «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня», который состоится 9 апреля в Гродно.