Белорусские яйца Фаберже и эксклюзивные вербы. В Гродно открылась пасхальная выставка
Новости Беларуси. Расписанные по уникальной технологии яйца и композиции из вербы, которые больше напоминают произведения искусства. В Гродно открылась самая весенняя и вдохновляющая выставка – пасхальная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представлено более 300 изделий в технике соломо- и лозоплетения, вышивки, вытинанки, керамики, ткачества, росписи и других. Более 70 мастеров народного творчества со всего региона принимают участие в экспозиции, в том числе носители элементов нематериального культурного наследия, включенных в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.
Например, эксклюзивные вербы, которые изготавливают только в деревнях Гродненского района, обязательно из трех белых веток вербы с использованием колосьев и сушеных цветов. А еще знаменитые сопоцкинские писанки, которые называют белорусскими Фаберже. Выставка проходит в виде конкурса, самые оригинальные работы ждут призы.
Андрей Петрук, ведущий методист Гродненского областного методического центра народного творчества:
У нас номинации – это лучшая коллекция пасхальных яиц, лучшая коллекция пасхальных вербочек, это лучшая коллекция пасхальных открыток, панно на пасхальную тематику и лучшая коллекция пасхальных корзинок. Итоги выставки-конкурса будут подведены в рамках регионального фестиваля-праздника «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня», который состоится 9 апреля в Гродно.
Православные верующие в 2022 году встретят Пасху в последнее воскресенье апреля – 24-го числа. Католики и протестанты на неделю раньше – 17 апреля.