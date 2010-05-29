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Белорусские яхтсмены готовятся к международной парусной регате

29 мая 2010 15:50
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Начинающие покорители волн постигают науку управления судном, гидрометеорологию и такелажное дело.

Кроме энтузиазма, для победы нужно безупречно управляться с многочисленными снастями и с полуслова понимать команды капитана. Сегодня испытания определят состав экипажа классической яхты «Звезда». Именно она под флагом Республики Беларусь представит нашу страну на международной регате, которая стартует в конце июля. Маршрут парусников – от польской Гдыни через Санкт-Петербург и финский Турку до литовской Клайпеды.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:
– Огромное количество ребят захотело поучаствовать в этом проекте. Мы благодарны Федерации парусного спорта, поскольку эта инициатива была от них, и мы будем ее поддерживать и продолжать.

# общество # Фотофакт

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