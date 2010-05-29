Белорусские яхтсмены готовятся к международной парусной регате

Начинающие покорители волн постигают науку управления судном, гидрометеорологию и такелажное дело.

Кроме энтузиазма, для победы нужно безупречно управляться с многочисленными снастями и с полуслова понимать команды капитана. Сегодня испытания определят состав экипажа классической яхты «Звезда». Именно она под флагом Республики Беларусь представит нашу страну на международной регате, которая стартует в конце июля. Маршрут парусников – от польской Гдыни через Санкт-Петербург и финский Турку до литовской Клайпеды.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:

– Огромное количество ребят захотело поучаствовать в этом проекте. Мы благодарны Федерации парусного спорта, поскольку эта инициатива была от них, и мы будем ее поддерживать и продолжать.