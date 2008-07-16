Белорусские вузы увеличили прием студентов-медиков

Сейчас в больницах не хватает профессионалов. Особенно тяжелая ситуация в регионах. Это связано с тем, что шесть лет назад в вузах был слишком маленький прием на медицинские специальности. Теперь чиновники работают над тем, чтобы уравновесить спрос и предложение, а также обеспечить квалифицированными кадрами региональные клиники.

"Для хирурга надо определиться: либо держать скальпель в руках на районе или в области, или крючки для подсобки другому хирургу здесь, но трудясь в Минске, - отмечает Павел Беспальчук, ректор Белорусского государственного медицинского университета. -Практика несравнимо лучше. Хорошие, толковые наши выпускники не расстраиваются, когда их отправляют туда, а наоборот находят там все положительные стороны".

Для решения кадровой проблемы, возможно, изменится система целевого набора в медицинские вузы. На днях Правительству предложили выдавать целевые направления не только жителям сельской местности, но и тем, кто живет в райцентрах. Как подчеркивают в Минздраве, в таком случае удастся обеспечить медиками регионы, в том числе и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.



Об этом заявили сегодня в Министерстве здравоохранения.