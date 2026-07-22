Белорусские вузы подводят итоги основного этапа вступительной кампании

Белорусские вузы подводят итоги вступительной кампании. БНТУ 22 июля объявил о зачислении на бюджетную форму обучения. Студенческие билеты получат более 2300 студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно конкурс в ведущем техническом вузе страны высокий. На бюджетные места претендовали около 4,5 тысячи абитуриентов. Среди них почти тысяча выпускников специализированных инженерных классов, а также более 30 – Национального детского технопарка. Кроме того, около 500 поступивших – это медалисты или обладатели диплома с отличием об окончании ссузов. Эти результаты свидетельствуют о повышении общего уровня подготовки абитуриентов, которых сегодня принимает вуз. В числе поступивших 310 человек зачислены без вступительных испытаний, а 35 – вне конкурса.

Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:

Общая цифра набора в БНТУ, здесь и бюджет, и внебюджет, приблизительно осталась той же. Несущественные изменения, но произошла небольшая корректировка в процентном соотношении бюджета и внебюджета. Повысилась доля бюджетных мест. Если в предыдущие годы внебюджет составлял около одной трети, то в этом году около одной четверти. То есть бюджет несколько повысился. В этом году самый высокий проходной балл – 380 – зафиксирован на одной из специальностей факультета информационных технологий и робототехники. А вот самая острая конкуренция – 3,4 человека на место – развернулась за места на заочной форме обучения на специальность «Строительство зданий и сооружений. Промышленное и гражданское строительство». Отдельно стоит отметить абитуриента, который установил абсолютный рекорд по личному результату: он подал документы на энергетический факультет, набрав впечатляющие 398 баллов.

Алексей Богушевич, абитуриент:

У меня тут учился брат, и с детства нравилась инженерная направленность. Это просто интерес, наверное, более к техническим наукам. Дальше планирую развиваться по своей специальности инженера.