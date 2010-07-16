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Белорусские вузы планируют принять на 5 000 больше абитуриентов, чем в прошлом году

16 июля 2010 11:22
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С сегодняшнего дня белорусские вузы второго потока открыли двери для абитуриентов.

В стране начался второй этап вступительной кампании. Определиться с выбором бывшие школьники должны до 25 июля. Одними из первых его обычно делают более сильные абитуриенты — победители различных предметных олимпиад, поскольку у них есть преимущество поступать без экзаменов.

В последние годы прослеживается тенденция снижения конкурса на бюджетные места дневной формы получения образования. Специалисты объясняют это тем, что, к началу вступительной кампании абитуриенты уже знают общее количество проходных и набранных баллов. А данные о заявлениях обновляются на стендах и сайтах вузов каждые три часа. В этом году вузы планируют принять около ста трёх тысяч абитуриентов - на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

# общество # Образование

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