Белорусские вузы начали прием документов на профессионально-психологическое собеседование

Такой, своего рода, предварительный тест должны пройти будущие управленцы, таможенники, правоведы, дипломаты и журналисты.

Чтобы сделать первый шаг в студенческое будущее, достаточно написать заявление и предъявить комиссии паспорт.

Регистрация продлится до конца марта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем сдать документы и пройти собеседование можно в одном вузе, например, поближе к дому, а поступать в другой.

Вячеслав Малофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Идет достаточно большое количество абитуриентов. Активность, по сравнению с предыдущими годами, достаточно большая. Это радует. Значит, молодые люди уже определились со своей профессией.

Екатерина Кушнаревич, абитуриент:

Я буду поступать на юридический факультет Белорусского государственного университета, потому что это моя сфера, и я себя вижу в профессии юриста.