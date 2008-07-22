Белорусские вундеркинды с медалями возвращаются на родину с международных олимпиад

Первые интеллектуальные состязания прошли в Индии, Венгрии и Испании.

В итоге юные биологи, химики и математики завоевали по четыре призовые награды. Все участники — это победители республиканских предметных олимпиад. И Беларусь, по традиции, представляют лучшие из лучших. В августе еще предстоит покорить "олимп" юным информатикам, астрономам и географам. Как отметили в Минобразовании, особо порадовали в этом году победы наших школьников по биологии и химии.

"Особенно хочется отметить успех ребят на двух последних олимпиадах, на которых последние четыре года мы не достигали первых мест, - отмечает Юрий Гладков, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь. - А проведение олимпиад в 2008 году по биологии и химии показало, что направление в изучении этих предметов было выбрано правильное. Именно работа с одаренными и талантливыми детьми дает свои плоды".