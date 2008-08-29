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Белорусские врачи примут участие в Европейском конгрессе кардиологов

29 августа 2008 07:54
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В Мюнхене эксперты из стран СНГ, ЕС и США обсудят важнейшие проблемы, а также новейшие разработки в области кардиологии. На таких конгрессах специалисты знакомятся с самыми свежими научными и практическими данными, разрабатывают новые стратегии профилактики и лечения болезней. Представленные на конференции результаты исследований, как правило, становятся основой для международных рекомендаций по лечению пациентов. Поскольку Беларусь является членом Европейского общества кардиологов, эти рекомендации распространяются и на нашу страну.
# общество

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