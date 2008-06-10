Белорусские военные учились спасать людей на месте крушения авиа-лайнера

Тренировка прошла в Национальном аэропорту Минск. На учениях были задействованы силы и техника ВВС и войск ПВО, а также служб аэропорта.

Военнослужащие отрабатывали приемы радиотехнического поиска, десантирования с помощью парашюта спасательной группы, оказания помощи и эвакуации "потерпевших бедствие".



Большинство людей в национальный аэропорт сегодня прибывали не в качестве пассажиров, а роли инспекторов. Одним предстояло участвовать в аварийно-спасательных испытаниях, другим – наблюдать в кустах.

Каждый год в это время спасатели всех заинтересованных ведомств сообща учатся помогать лайнерам, которые терпят бедствие. ЧП хоть и мнимое, но работают не по написанному сценарию. В любой момент вокруг самолетов что-нибудь да происходит. То вдруг загорится двигатель, то из салона пойдет дымок.

Отдельным пунктом программы – тушение магниевых сплавов. Поджечь легко, потушить сложно. Но пожарные не жалеют пены. Хоть и покупают ее по доллару за один литр. Во время таких спасательных мероприятий становится ясно – аварии в воздухе хоть и не частые, зато последствия самые сложные. Любой самолет способен сгореть за час, а на спасение жизни людей – секунды.

Среди спасенных сегодня – еще молоденькие стюардессы. В самостоятельный рейс их пока не берут, слишком мало стажерских часов налета. Вот и приходится молодым кадрам в свободное время на собственном теле отрабатывать безопасность будущих пассажиров.

По итогам показательных учений, в следующий раз решили собраться завтра. Заинтересованные ведомства безопасности пассажиров должны поставить оценку.