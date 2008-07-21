Белорусские военные оказывают помощь в ликвидации последствий урагана

Значительный урон нанесен 15 населенным пунктам и райцентру. Пострадало около 400 жилых домов, столько же хозяйственных построек. Сильный ветер загубил 2 тысячи гектаров леса и четверть всех посевов зерновых культур. Сегодня на помощь в ликвидации последствий урагана прибыла сводная группа военнослужащих 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад.
По оценке специалистов, масштаб бедствия в несколько раз превышает последствия ураганов в Беларуси за последние 20 лет. Напомним, Правительством определен срок в три месяца. Именно за это время должны быть ликвидированы последствия стихийного бедствия в Березинском районе.