Белорусские военные оказывают помощь в ликвидации последствий урагана

Напомним, сильный ветер обрушился на Березинский район в ночь с 14 на 15 июля. Скорость шквалистого ветра достигала 18 метров в секунду.

Значительный урон нанесен 15 населенным пунктам и райцентру. Пострадало около 400 жилых домов, столько же хозяйственных построек. Сильный ветер загубил 2 тысячи гектаров леса и четверть всех посевов зерновых культур. Сегодня на помощь в ликвидации последствий урагана прибыла сводная группа военнослужащих 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад.

По оценке специалистов, масштаб бедствия в несколько раз превышает последствия ураганов в Беларуси за последние 20 лет. Напомним, Правительством определен срок в три месяца. Именно за это время должны быть ликвидированы последствия стихийного бедствия в Березинском районе.

