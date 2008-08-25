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Белорусские военные кинологи поучаствуют в международном конкурсе в Голландии

25 августа 2008 10:30
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Кинологический центр белорусской армии второй по величине в Европе, он уступает только французскому. Служебная собака на вес золота, говорят кинологи. Поэтому условиям жизни четвероногих защитников отечества позавидует не только дворняга, но и пес из богатой семьи. Чистые и просторные вольеры, специальный корм, массаж и специальный диагностический кабинет. Медицинское обслуживание на высшем уровне. Особая забота о четвероногом потомстве.

В среднем на подготовку одной собаки уходит несколько месяцев упорных тренировок. Время, нервы и,конечно, немалые деньги. Но все это окупается не только медалями и международными титулами. На счету военных кинологов десятки спасенных жизней и раскрытых преступлений. Такие специалисты действительно на вес золота.
# общество

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