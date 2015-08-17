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Белорусские военные 3 сентября примут участие в параде в честь 70-летия Победы в Китае

17 августа 2015 10:07
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Новости Беларуси. 17 августа белорусские военные направятся в Пекин. 85 военнослужащих из роты почетного караула 3 сентября примут участие в параде в честь 70-летия Победы над фашизмом. Помимо торжественного шествия и обширной культурной программы в столице Китая, тематические выставки, международные семинары и гражданские панихиды по жертвам войны пройдут по всей стране. В параде будет задействовано около тысячи единиц бронетехники, артиллерии и  ракетных комплексов различного назначения. Впервые будут присутствовать и главы иностранных государств.  

Олег Воинов, статс-секретарь, помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам военной политики:
С радостью приняли приглашение. Организовали подготовку к данному мероприятию. Ездила рекогносцировочная группа непосредственно в Пекин, где на месте определились с составом участников, условиями прохождения. И организовали подготовку.

Беларусь и Китай постоянно расширяют двусторонние отношения в военной сфере. Ежегодно проходят совместные тактические и антитеррористические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Беларусь помнит

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