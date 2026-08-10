Белорусские военнослужащие отправились в Китай для участия в учениях «Стремительный орел – 2026»

Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси отправились в Китай для участия в совместных тактических учениях «Стремительный орел – 2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры пройдут на полигоне в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа. Военнослужащие отработают совместную тактическую операцию в городских условиях. Учение пройдет в несколько этапов. Сначала предусмотрена одиночная подготовка, слаживание сводного подразделения. А затем – совместное выполнение задач.

Дмитрий Рыбинский, заместитель командующего силами специальных операций по воздушно-десантной подготовке Вооруженных Сил Беларуси:

Будут происходить различные мероприятия, такие как совершение парашютных прыжков, работа непосредственно с дронами, противодействие дронам, совместная сборка FPV-дронов, различные виды стрельбы и применение городского и промышленного альпинизма. Китайская сторона предупредила сразу, что погодные условия у них в августе самые жаркие в году. В данный момент там идут тропические дожди, температура больше 30 градусов.

Маршрут белорусских военнослужащих в Китай будет пролегать через Новосибирск и Владивосток с промежуточными посадками для дозаправки. Дорога займет около 24 часов.