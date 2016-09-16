Белорусские виноградари: у нас прекрасно растет виноград

Новости Беларуси. Янтарные ягоды, в которых отражается белорусское солнце. В Минск продемонстрировать плоды своего труда съехались виноградари со всей Беларуси. Экзотический фрукт давно прописался на участках отечественных садоводов, забыв про репутацию «южанина».

Количество сортов, что прижились в наших умеренных широтах, достигло 900.

Людмила Юзофатова, виноградарь:

Разве можно подумать, что такой виноград у нас растет в Беларуси? Как будто его привезли с юга. Эти сорта устойчивые, неприхотливые. С каждым годом у нас погодные условия меняются, климат становится теплее. У нас виноград растет прекрасно.

Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси:

Выбор сортов настолько огромен, что для любого начинающего можно подобрать максимально близко по его критериям, по его желанию сорта. А площади если у человека имеются большие, то можно ведь посадить и технические сорта, произвести для себя и своей семьи прекрасный сок, прекрасное вино домашнего приготовления.