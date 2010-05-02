Белорусские украинцы и трасса Е95

Трасса Е95 связывает всю Восточную Европу. А самый протяженный участок магистрали соединяет Беларусь и Украину.

На борту этой украинской фуры четыре белоруса. До черноморского побережья тракторам минского завода придется проделать путь в тысячу километров. Две трети такого путешествия – по трассе Е95. Шофер Александр Анатольевич по этой дороге ездит уже 26 лет, знает ее как свои пять пальцев.

Для белоруса Сергея Васильевича трасса, соединяющая две страны – почти рабочий кабинет. Поддерживать в хорошем состоянии главную белорусско-украинскую транспортную артерию – его задача. Асфальтовый путь между двумя странами прокладывает уже 30 лет подряд. Уроженца Гомельской области в Украину привело всесоюзное распределение. Теперь в коллективе Сергея Васильевича еще 10 земляков-белорусов. Их работа на благо двух стран и трудна и порой как будто не видна. Но свой вклад, как минимум, в белорусско-украинский товарооборот делают ежедневно.

В жизни белорусского украинца Руслана Мослакова эта магистраль не только путь к прародине, но и средство транспортировки груза интеллектуального. Научная литература с грифом его киевского издательства популярна в Беларуси. Размеры этого предприятия в Украине хоть и скромные по местным меркам, зато легко конкурируют с другими. Говорит, белорусская ментальность – главный помощник в ведении бизнеса. 15 книжек в месяц – сладкая мечта для многих издательств, а для его - реальность.

Для путешественника Андрея трассы и магистрали, соединяющие две страны – неотъемлемая часть творчества. Сам он хоть и украинец – родился и вырос в семье белорусов. Свою прародину прошел «По городам и весям». А записки путешественника – уникальное пособие для любого туриста. Пробная партия этой, не имеющей аналогов книги, разошлась в России и Украине за пару месяцев. Теперь белорусский туристический путеводитель украинские издательства планируют выпустить большим тиражом.

Белорус Сергей Васильевич работает водителем уже 34 года. Его белорусско-украинская дорога стала судьбоносной: путь до Киева завел его прямо под венец. Теперь в трехкомнатной квартире – свой межгосударственный союз. Под четким руководством главы семьи украинские деруны превращаются в белорусские драники. Это традиционное блюдо – самый часто употребляемый продукт. А готовить его умеют все члены семьи.

Ольга Макей и Андрей Сержантов.