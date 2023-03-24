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Белорусские учёные выращивают клетки для борьбы с раком. Посмотрите, как работает такая технология

24 марта 2023 13:55
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Новости Беларуси. Открыть лекарство от рака мечтают ученые по всему миру. Исследования ведут и в Беларуси. В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии успехи в этом направлении уже есть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как молодые ученые предлагают бороться с онкологическими заболеваниями, узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Белорусские учёные выращивают клетки для борьбы с раком. Посмотрите, как работает такая технология-1

Вот уже несколько лет Анастасия Мухаметшина работает младшим научным сотрудником в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Несмотря на свой возраст – 25 лет, девушка уже работает над серьезным проектом: изучает технологию лечения онкологических заболеваний. Первые успехи есть. С инновационной разработкой Анастасия Мухаметшина и ее коллега Евгений Ласюков взяли призовое место на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси».

Белорусские учёные выращивают клетки для борьбы с раком. Посмотрите, как работает такая технология-4

Дарья Седун, корреспондент:
Натуральные киллеры (NK-клетки) есть в крови каждого человека. Их задача – иммунологический надзор. Именно им «сломанная» клетка сообщает о своей проблеме. И чтобы защитить организм, они уничтожают дефектную клетку. Однако таких надежных защитников в нашем организме, увы, немного.

Белорусские учёные выращивают клетки для борьбы с раком. Посмотрите, как работает такая технология-7

Главная идея молодых ученых – увеличить количество этих клеток в крови человека и закодировать их на безошибочное определение опухоли.

Подробности в видео.

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# Медицина # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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