Белорусские учёные выращивают клетки для борьбы с раком. Посмотрите, как работает такая технология

Новости Беларуси. Открыть лекарство от рака мечтают ученые по всему миру. Исследования ведут и в Беларуси. В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии успехи в этом направлении уже есть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как молодые ученые предлагают бороться с онкологическими заболеваниями, узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Вот уже несколько лет Анастасия Мухаметшина работает младшим научным сотрудником в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Несмотря на свой возраст – 25 лет, девушка уже работает над серьезным проектом: изучает технологию лечения онкологических заболеваний. Первые успехи есть. С инновационной разработкой Анастасия Мухаметшина и ее коллега Евгений Ласюков взяли призовое место на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси».

Дарья Седун, корреспондент:

Натуральные киллеры (NK-клетки) есть в крови каждого человека. Их задача – иммунологический надзор. Именно им «сломанная» клетка сообщает о своей проблеме. И чтобы защитить организм, они уничтожают дефектную клетку. Однако таких надежных защитников в нашем организме, увы, немного.