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Белорусские учёные собрали уникальную коллекцию ДНК долгожителей

31 мая 2024 16:16
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Белорусские ученые собрали уникальную коллекцию ДНК людей, перешагнувших 90-летний рубеж, чтобы наконец раскрыть секрет долголетия, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Исследуют специалисты не только геном человека, но и микробиом – организмы, которые обитают в его теле. Он влияет на пищеварение, иммунную систему, профилактику болезней, когнитивные функции и даже эмоции. Последнее открытие: микробиом способен продлить жизнь.

Какие факторы влияют на долголетие? Рассказываем о 4-х самых важных – подробности здесь.

Белорусские учёные собрали уникальную коллекцию ДНК долгожителей-1

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси, доцент:
Мы были единственными на тот момент в Беларуси, кто мог изучать взаимодействие генома и микробиома. Мы выявили варианты генов, которые предрасполагают к долгожительству. А также мы изучили спектр микробиома у долгожителей, выявили состав, который характерен именно для долгожителей. Например, бактерия аккермансия, которая до 50 % составляла микробиом долгожителей. На основании этого работаем с нашими коллегами из Института мясомолочной продукции, чтобы разработать кефирный продукт, который бы содержал такой состав микроорганизмов.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество

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