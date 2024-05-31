Белорусские учёные собрали уникальную коллекцию ДНК долгожителей

Исследуют специалисты не только геном человека, но и микробиом – организмы, которые обитают в его теле. Он влияет на пищеварение, иммунную систему, профилактику болезней, когнитивные функции и даже эмоции. Последнее открытие: микробиом способен продлить жизнь.

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси, доцент:

Мы были единственными на тот момент в Беларуси, кто мог изучать взаимодействие генома и микробиома. Мы выявили варианты генов, которые предрасполагают к долгожительству. А также мы изучили спектр микробиома у долгожителей, выявили состав, который характерен именно для долгожителей. Например, бактерия аккермансия, которая до 50 % составляла микробиом долгожителей. На основании этого работаем с нашими коллегами из Института мясомолочной продукции, чтобы разработать кефирный продукт, который бы содержал такой состав микроорганизмов.