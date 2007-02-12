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Белорусские учёные помогут сохранить секрет фирмы

12 февраля 2007 16:09
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В Институте физики твердого тела и полупроводников нашли способ предотвращения утечки информации. Разработаны и уже изготавливаются защитные панели для экранирования всех видов излучений. По мнению разработчиков, ими могут быть обшиты любые помещения, где недопустима утечка информации, в том числе конфиденциальной. От ряда секретных служб уже поступили заказы. В бытовом плане - это защита от излучений мобильных телефонов. В планах на ближайшее будущее - выход с изобретением на рынок.
# общество

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