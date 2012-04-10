Белорусские ученые разработали прибор для оценки уровня комфорта рабочих мест

Новости Беларуси. Ученые Беларуси разработали прибор для оценки уровня комфорта рабочих мест. Аппарат позволит определять соответствуют ли они санитарным нормам по уровню шума, освещенности и температуре воздуха. Причем все эти параметры замеряются одновременно.

Инновация может найти применение в школах для контроля уровня освещенности классов. Прибор может получить широкое применение и в производственной сфере. Ведь для того, чтобы сотрудник продуктивно трудился, ему должно быть комфортно на рабочем месте.

Планируется, что новинка будет пользоваться популярностью не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.