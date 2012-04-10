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Белорусские ученые разработали прибор для оценки уровня комфорта рабочих мест

10 апреля 2012 06:07
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Новости Беларуси. Ученые Беларуси разработали прибор для оценки уровня комфорта рабочих мест. Аппарат позволит определять соответствуют ли они санитарным нормам по уровню шума, освещенности и температуре воздуха. Причем все эти параметры замеряются одновременно.

Инновация может найти применение в школах для контроля уровня освещенности классов. Прибор может получить широкое применение и в производственной сфере. Ведь для того, чтобы сотрудник продуктивно трудился, ему должно быть комфортно на рабочем месте.

Планируется, что новинка будет пользоваться популярностью не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусская наука

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