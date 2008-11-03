Белорусские ученые разработали первую отечественную систему программного управления для тракторов

С помощью джойстика тракторист может выполнять любые операции с машиной – управлять плугом, измерять тяговое сопротивление.

Причем достаточно один раз запрограммировать функции, чтобы агрегат работал автоматически. Серийное производство трактора с интеллектом начнется в 2009 году.

Казалось бы, трактор – изобретение насквозь белорусское и все, что связано с этой машиной – тоже белорусское. Оказывается, наши железные работники земли оснащены немецкими микропроцессорами. Наши ученые сделали заметки на полях и разработали отечественную систему программного управления трактором «Беларус». Что для немца хорошо, то для белоруса – повод для корректировки. Импортные аналоги далеко не идеальны – наши разработчики учли недостатки и вывели свою формулу управления машиной.

Перед тем как трактор выйдет в поле его действия программируются с помощью специального джойстика. Водители техники будут только нажимать определенные кнопки для выполнения этих операций. Рабочие циклы сельхозмашин повторяются автоматически. На полях машина сама измеряет тяговое сопротивление и с помощью умного устройства регулирует автоматически глубину пахоты. Система позволяет избежать пиковые нагрузки - в общем, трактористу теперь кроме обучения агронаукам придется осваивать и технологии микропрогресса.

Опытные образцы новой белорусской системы уже изготовлены. Они прошли лабораторно-полевые испытания в составе трактора "Беларусь 3022". Сейчас машина будущего на приемочной стадии испытаний, и если трактор всех покорит своим интеллектом, то уже в 2009 году начнется его серийное производство - по тысяче умных систем в год.

