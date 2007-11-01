Белорусские ученые подводят итоги работы за последние годы

Хотя торжественное открытие Первого съезда белорусских ученых состоится только 2 ноября, уже сегодня его называют главным событием года в мире в отечественной науке.

Первый съезд ученых Беларуси станет своеобразным подведением итогов научной деятельности в республике за последние годы. Сегодня Минск встречает первых гостей этого глобального форума. Во Дворце республики проходит регистрация участников.

Здесь ученые смогут не только рассказать о своих разработках, представить их, но и поделиться проблемами и, возможно, найти пути их решения.



Как ожидается, форум соберет более двух с половиной тысяч гостей. Среди них не только белорусские ученые, но и их коллеги из России, Украины, Польши, Австрии, Литвы и Китая. Также примут участие в съезде такие почетные гости, как лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов и обладатель золотой медали Эйнштейна Владимир Фортов.



Сегодня основная работа съезда пройдет по девяти тематическим секциям по отраслям науки - в отраслевых министерствах и ведомствах. Участникам предстоит оценить, насколько конкурентоспособна белорусская продукция в той или иной отрасли, и какова её ниша на мировом рынке.

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На время проведения научного форума 1-2 ноября закрывается движение всех видов транспорта, кроме общественного, по улицам Энгельса на участке от пр. Независимости до улиц Интернациональной, и Академической.