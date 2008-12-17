Белорусские ученые и медики объединились в борьбе против вредоносного растения - Борщевика Сосновского

Полторы тысячи мест его произрастания теперь будут обозначены на картах. В перспективе ученые составят также компьютерный банк данных о популяции вредителя. А медики предложат новые лекарства от ожогов опасным растением.

Сегодня для многих стран распространение борщевика Сосновского стало настоящим бедствием. Хозяйствам оно наносит серьезный экономический ущерб, вытесняя с полей и лесов традиционные растения. Ежегодно гигант пожирает до 10% новых территорий. Полторы тысячи мест его произрастания в Беларуси теперь будут обозначены на картах. Ученые Академии наук завершают их создание. Наиболее крупные популяции - в Городокском, Витебском, Полоцком, Волковысском районах. На Минщине таких мест - около 400.

В народе борщевик Сосновского прозвали «американским лопухом». Хотя сам он спустился с Кавказских гор. В конце 1950-х годов советские агрономы привезли его на наши поля и «взращивали», как кормовое. «Приемыш» взаимностью не ответил – мясо и молоко после откорма приобретали специфический запах, а эфирные масла трехметровых растений-зонтиков оказались ядовиты для человека.

Бороться с Борщевиком Сосновского просто - косить или травить гербицидами. Уже этой весной в Минской, Гродненской и Витебской областях аграрии используют предложенные учеными методы. А медики - новые лекарства от ожогов.

Чтобы избавиться от растения-оккупанта, разработан национальный план действий. Вскоре ученые представят компьютерный банк данных о популяциях борщевика Сосновского.

