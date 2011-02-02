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Белорусские ученые бьют тревогу

02 февраля 2011 08:03
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Ученые утверждают, что деревья и кустарники, растущие вдоль дорог, серьезно страдают от технической соли, которой зимой обрабатывают городские магистрали.

Ученые провели исследования и обнаружили, что техническая соль, которой зимой обрабатывают дороги, губительно действует на растительные насаждения. Сейчас специалисты ищут способы, которые могли бы снизить вред, наносимый окружающей среде. Многие из них считают, что необходимо искать более экологичные средства обработки автодорог, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Судник, заведующий сектором мониторинга растительного мира Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Проблема заключается в том, что у нас на дорогах зимой наносится техническая соль - галит, состоящая на 96% из натрий-хлор. Во время движения транспортных средств она проникает в насаждения и в отдельных случаях вызывает даже их гибель. Эта проблема наблюдается по всей республике, не только вдоль минской кольцевой дороги, но и вдоль магистральных дорог.

# общество

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