Белорусские туристы рассказали, как проходил их отдых в Египте во время беспорядков

Накануне в Национальный аэропорт «Минск» прибыл борт из Шарм-эль-Шейха. Всего в минувшие выходные «Белавиа» доставила в белорусскую столицу около 300 туристов.

На этой неделе запланированы еще три рейса. Ближайший — завтра. Борт заберет из Египта еще около 140 туристов. Всех планируют вернуть до 14 февраля. В эту страну самолеты летят без пассажиров.

Отечественные турфирмы временно прекратили продавать путевки в эту арабскую республику. За несостоявшийся отдых выплачивают компенсации. Многие туристы стали очевидцами беспорядков в стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Туристы:

Была в Каире всю неделю на войне. Там стреляли, танки были. У меня фотографии есть.

С самого утра до позднего вечера мы смотрели местные каналы и BBS. То, что там показывали, было очень тревожно.

По телевизору много показывали всего того, что там происходит. Конечно, там волнения есть.

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