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Белорусские туристы, пострадавшие в ДТП в Турции, вернулись домой

16 июня 2011 11:07
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Самолет с нашими соотечественниками на борту, который вылетел из Измира, приземлился менее часа назад в Национальном аэропорту Минск.

15 наших туристов пострадали в автоаварии, произошедшей несколько дней назад по пути в аэропорт Бодрума, чтобы вылететь на родину.

Самочувствие белорусов удовлетворительное. Некоторым из них в Турции провели дополнительное обследование, для чего доставили из муниципального госпиталя в частную клинику. И как сообщили представители туроператора, отправившего белорусов на отдых, медицинские расходы пострадавших в Турции покроют страховки. Им оплатят также временное проживание в отеле и звонки домой.

# общество

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