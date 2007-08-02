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Белорусские туристки, потерявшиеся в Карелии, найдены

02 августа 2007 08:27
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Три туристки из Минска прибыли сюда в составе группы, которая сплавлялась по реке Нюхча. Девушки, отделившись от группы, отправились собирать ягоды в лес и не вернулись. С 27 июля их искали в карельских лесах несколько десятков российских спасателей и два вертолета. И накануне вечером наших соотечественниц обнаружили десантники северо-западной авиационной базы недалеко от того места, где была оставлена записка. Девушки сейчас находятся в местной больнице. Их состояние удовлетворительное, однако из-за того, что туристки провели 7 суток в лесу, им необходимо медицинское обследование.
# общество

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