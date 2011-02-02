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Белорусские турфирмы возвращают клиентам деньги за несостоявшиеся туры в Египет

02 февраля 2011 12:23
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Об этом сообщили в Минспорта и туризма.

В последние дни интерес к курортам этой страны стремительно падает. Турфирмы идут навстречу клиентам, в то же время, многие обещают вернуть деньги в течение полумесяца, тогда как по законодательству должны это сделать за неделю. Если в компенсации расходов будет отказано, турист имеет полное право обратиться в суд.

К слову, белорусам пока рекомендуют воздержаться от поездок в Египет. Тем же, кто находится в этой стране, советуют не покидать курортные зоны и не посещать Каир. Сейчас в охваченной народными волнениями стране более двух тысяч белорусских туристов.

Второго февраля стало известно, что крупнейшие российские авиакомпании прекращают рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх., сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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