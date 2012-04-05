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Белорусские троллейбусы будут собирать в Кишиневе

05 апреля 2012 06:18
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В правительстве Молдовы дали старт проекту по сборке на территории Кишинева белорусских троллейбусов. До конца года с помощью специалистов «Белкоммунмаша» здесь планируют собрать 30 машин. В будущем молдавская сторона намерена производить ежегодно до 50 троллейбусов.

Объем инвестиций в организацию совместной сборки в Кишиневе – до пяти миллионов евро.

География поставок «Белкоммунмаша» охватывает всю территорию России. Белорусские троллейбусы завоевали рынки Украины, Монголии, Латвии, Казахстана, Сербии и Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Молдова

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