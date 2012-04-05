Белорусские троллейбусы будут собирать в Кишиневе

В правительстве Молдовы дали старт проекту по сборке на территории Кишинева белорусских троллейбусов. До конца года с помощью специалистов «Белкоммунмаша» здесь планируют собрать 30 машин. В будущем молдавская сторона намерена производить ежегодно до 50 троллейбусов.

Объем инвестиций в организацию совместной сборки в Кишиневе – до пяти миллионов евро.

География поставок «Белкоммунмаша» охватывает всю территорию России. Белорусские троллейбусы завоевали рынки Украины, Монголии, Латвии, Казахстана, Сербии и Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.