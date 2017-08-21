Белорусские трансплантологи пересадили печень 31-летнему мужчине, отравившемуся поганкой

Новости Беларуси. Отравившемуся бледной поганкой мужчине пересадили печень. Белорусские трансплантологи спасли жизнь 31-летнему жителю Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отравившемуся бледной поганкой мужчине пересадили печень. Белорусские трансплантологи спасли жизнь 31-летнему жителю Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К врачам он попал с острым отравлением грибами. Донорскую печень нашли и пересадили менее чем за сутки. Пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Врачам нужно было решать сразу несколько задач: защищать мозг больного, чтобы он не погиб под воздействием токсинов, и восстанавливать функции других систем.
Олег Руммо: «При отравлении бледной поганкой счет идет на часы» (читать далее).
Отметим, что в Республиканском научно-практическом центре трансплантации органов и тканей с момента первой операции в 2008 году выполнено 485 пересадок печени.