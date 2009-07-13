Белорусские товары могут появиться на полках крупнейшего в мире универмага Harrods

В Минск прибыли представители всемирно известного торгового центра.

Harrods расположен в центре Лондона и ежедневно его посещает более 30-ти тысяч человек. Попасть на его полки — коммерческая удача, и для любой страны это не только хороший маркетинговый ход, но и имиджевый.

В кругу деловых людей в черных костюмах она выделяется сразу: графиня Спенсер явно выглядит моложе своих 79-ти лет и всех поражает обаятельной улыбкой. Рейни Спенсер, приемная мать принцессы Дианы, занимается благотворительностью и в этой делегации английских бизнесменов отвечает за гуманитарную часть. Но и она сделала свой коммерческий выбор: в пользу белорусского льна.

— Мне очень понравились белые льняные скатерти, которые я увидела в аэропорту. В прошлом году мы встречались с премьер-министром Сергеем Сидорским в Лондоне, он любезно пригласил нас посетить Минск, — говорит она.

Визит английских бизнесменов – результат договоренностей между Минском и Лондоном, достигнутых на последнем белорусском инвестиционном форуме. Белорусы достойно представили себя в Лондоне нынешней осенью, в итоге пакет инвестиций по итогам форума составляет сегодня свыше трех миллиардов долларов.

На берегах Темзы знают толк в изысканных товарах. Торговый центр «Хэрродз» — имиджевое место, где предлагают эксклюзив. После приобретения торгового центра Мохаммедом аль-Фаедом инвестиции в его развитие составили около 800 миллионов долларов. Иностранный товар на полках «Хэроддз» — это серьезный пиар и для компании, и для страны в целом.

— Мы смотрим, что подойдет нам по качеству и по стилю. Кое-что подобное мы уже нашли здесь: понравилась некоторая корпусная мебель. Но я считаю, что надо сделать некоторые изменения в ее дизайне. Все, что мы выбираем для нашего магазина, — это должно быть уникальное и эксклюзивное. Но в первую очередь, это качество, — говорит Радж Ассананд, директор по международным вопросам группы компаний «Хэрродз».

— Мы очень дружны с послом Беларуси в Великобритании. В прошлом году в Ноябре был визит белорусской делегации в Лондон: там мы и познакомились. И сегодня хотим осуществить поставки для центра «Хэрродз» и провести переговоры по футбольной тематике, — утвержлает Марк Коллинз, управляющий директор компании недвижимости «Хэрродз Истейтс»

Соединенное Королевство — один из основных торговых партнеров Беларуси. По объему товарооборота Великобритания занимает 6-е место среди стран дальнего зарубежья. Пока Минск и Лондон оперируют цифрой в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Но годовой товарооборот может быть в разы больше, если белорусской продукции удасться попасть на полки всемирно известного универмага: ведь там только утро начинается с отметки в 1 миллион долларов.