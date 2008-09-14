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Белорусские танкисты отмечают сегодня профессиональный праздник

14 сентября 2008 14:02
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Основа наших танковых частей – боевая машина Т-72Б. Эта техника испытана временем и боем. Афганистан Чечня... другие горячие точки. Несмотря на возраст возможности "семьдесятдвойки" высоко оценивают специалисты. Боевой потенциал машины и сегодня выше многих западных аналогов.

Помимо постоянно действующих танков в Вооруженных Силах имеется и значительный резерв боевых машин. Отечественные танки также активно модернизируются. Уже созданы несколько опытных моделей. На эти машины установлены новейшие тепловизионные комплексы. Это повышает их боевой потенциал до уровня современного российского танка Т-90.
# общество

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