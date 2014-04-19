Белорусские таможенники в преддверии ЧМ-2014 по хоккею провели учения

Новости Беларуси. Белорусские таможенники готовы к чемпионату мира по хоккею. Это подтвердила тренировка, которая прошла в пункте таможенного оформления «Варшавский мост» в Бресте. Здесь готовы к любым неожиданностям. В каждой смене будут работать специалисты, которые владеют иностранными языками.

Кроме того, для туристов созданы специальные буклеты со справочной информацией о правилах пересечения белорусской границы на четырех языках: русском, английском, немецком и французском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Досов, начальник Брестской таможни:

Та работа, которая проведена таможенной службой совместно с пограничниками, - тут у нас полное взаимодействие, по-другому не должно быть. Все это дает полное основание сказать, что мы готовы к тому, что будет увеличен поток через нашу границу за счет туристов, спортсменов и всех тех, кто будет в Минске в мае на чемпионате мира по хоккею.

Владислав Кадуцкий, и.о. начальника поста «Варшавский мост»:

Отрабатывалось оформление граждан, гостей, прибывающих на время проведения чемпионата, следующих иностранных транспортных средств. Отрабатывался порядок действий должностных лиц в том случае, если вдруг среди вещей данных граждан будет находится оружие, наркотики либо взрывчатые вещества.