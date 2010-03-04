Белорусские таможенники проверят законность ввоза импортных автомобилей

После того, как таможенные пошлины на зарубежные авто выросли для юридических лиц и ИП, увеличился поток машин, которые везут простые белорусы. Правда, многие из тех, кто покупает машину за рубежом «для себя», в реальности оказываются лишь подставными фигурами.

Заказчики, перевозчики и подставные лица. И это не сюжет очередного блокбастера. Реальные герои жизненного фильма отворачиваются от камеры. И едва соглашаются озвучить знакомые им роли. С нового года для ИП и юрлиц таможенные пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа увеличились. Но, желая сэкономить, некоторые предпочли законному импорту – нелегальный.

Инкогнито, пожелавший остаться неизвестным:

– Индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, который занимается ввозом машин на территорию Республики Беларусь, ищет заказчика. Затем, не по своим собственным документам, а как физическое лицо, выезжает в Польшу, забирает автомобиль, оформляет его на подставное лицо, который получает порядка 100-150 долларов. И после этого продает автомобиль заказчику без учета каких-либо документов своей фирмы или индивидуального предпринимательства.

Организаторы серых схем – предприниматели или юридические лица – получают чистую прибыль: таможенные пошлины в полном объеме платить не надо, и налоги с товара. Но белорусские таможенники перед нелегальными перевозчиками намерены закрыть шлагбаум.

Игорь Пешко, заместитель начальника управления Государственного таможенного комитета Республик Беларусь:

– Мы хотим ориентировать наших граждан, несмотря на ажиотаж, связанный с приобретением легкового транспорта, не поддаваться соблазнам приобрести подешевле машину с неизвестной историей.

Наказание для организаторов теневого бизнеса – административная и даже уголовная ответственность. Риск неоспоримо велик. Можно остаться и с носом: без денег, без автомобиля и без свободы на три года.

Юрий Лукашук предпочел авто с безупречной репутацией. Рисковать не стал. Заключил договОр с официальным перевозчиком.

Юрий Лукашук:

– Собирали долго. Год хотели, собирали деньги.

Андрей Капузо, перевозчик:

– Составляем договор. Он показывает, где стоит машина. Едем, загружаем, привозим на внутреннюю таможню, а он уже приходит растамаживает.

Сегодня долгожданное авто пересекло границу. А уже этим летом на новой машине брестчанин намерен всей семьей отправится к морю.

Анастасия Корниенко, Артем Кициненк, Андрей Щерба, Александр Мишин, телекомпания СТВ.