Белорусские таможенники проверят законность ввоза импортных автомобилей

Заказчики, перевозчики и подставные лица. И это не сюжет очередного блокбастера. Реальные герои жизненного фильма отворачиваются от камеры. И едва соглашаются озвучить знакомые им роли. С нового года для ИП и юрлиц таможенные пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа увеличились. Но, желая сэкономить, некоторые предпочли законному импорту – нелегальный.
Инкогнито, пожелавший остаться неизвестным:
– Индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, который занимается ввозом машин на территорию Республики Беларусь, ищет заказчика. Затем, не по своим собственным документам, а как физическое лицо, выезжает в Польшу, забирает автомобиль, оформляет его на подставное лицо, который получает порядка 100-150 долларов. И после этого продает автомобиль заказчику без учета каких-либо документов своей фирмы или индивидуального предпринимательства.
Организаторы серых схем – предприниматели или юридические лица – получают чистую прибыль: таможенные пошлины в полном объеме платить не надо, и налоги с товара. Но белорусские таможенники перед нелегальными перевозчиками намерены закрыть шлагбаум.
Игорь Пешко, заместитель начальника управления Государственного таможенного комитета Республик Беларусь:
– Мы хотим ориентировать наших граждан, несмотря на ажиотаж, связанный с приобретением легкового транспорта, не поддаваться соблазнам приобрести подешевле машину с неизвестной историей.
Наказание для организаторов теневого бизнеса – административная и даже уголовная ответственность. Риск неоспоримо велик. Можно остаться и с носом: без денег, без автомобиля и без свободы на три года.
Юрий Лукашук предпочел авто с безупречной репутацией. Рисковать не стал. Заключил договОр с официальным перевозчиком.
Юрий Лукашук:
– Собирали долго. Год хотели, собирали деньги.
Андрей Капузо, перевозчик:
– Составляем договор. Он показывает, где стоит машина. Едем, загружаем, привозим на внутреннюю таможню, а он уже приходит растамаживает.
Сегодня долгожданное авто пересекло границу. А уже этим летом на новой машине брестчанин намерен всей семьей отправится к морю.
Анастасия Корниенко, Артем Кициненк, Андрей Щерба, Александр Мишин, телекомпания СТВ.